https://static.news.ru/photo/024fc720-e5c3-11e9-96ac-fa163e074e61_660.jpg Ангус Кинг Фото: Senate Democrats/flickr.com

В стенограмме разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского не хватает 20 минут диалога. Об этом 3 октября в разговоре с журналистами сообщил независимый американский сенатор Ангус Кинг.

Он отметил, что переговоры лидеров двух государств длились 30 минут. Однако зачитывание текста стенограммы получасового диалога заняло у двух специалистов всего лишь 10 минут.

Sen. Angus King says his staffers read aloud the transcript released by the WH of the conversation between Trump & Ukraine’s president and it lasted 10min. 40sec. but the call lasted 30min.



“If there was no translatorwhat’s in the other 20min. of that discussion?” he asked. pic.twitter.com/gLlXCDdjtY — Anderson Cooper 360 (@AC360) 2 октября 2019 г.

У двух моих сотрудников зачитывание текста вслух заняло 10 минут 40 секунд. Телефонный звонок был 30 минут. Теперь мы не знаем, чего не хватает, — заявил Кинг в эфире CNN. Видеозапись опубликована на официальной странице телеканала в Twitter.

Независимый сенатор подчеркнул, что некоторое время могло уйти на перевод. Однако «пробел» всё равно остаётся значительным. А это, как сказал Кинг, является поводом для расследования.

Ранее Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины. Эта беседа стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал американскому лидеру, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как писал News.ru, Зеленский, комментируя ситуацию вокруг его разговора с американским лидером, заявил, что на него невозможно влиять ни в стране, ни за её пределами.