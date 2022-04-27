Вашингтон: обмен Ярошенко на Рида не меняет подхода США к Украине

Тревор Рид / Фото Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Обмен российского лётчика Константина Ярошенко на гражданина Соединённых Штатов Тревора Рида не меняет отношения Вашингтона к нынешним событиям на Украине и не влияет на объём поддержки, которую США оказывают Киеву, сообщили представители вашингтонской администрации на спецбрифинге, посвящённом обмену заключёнными, передаёт ТАСС. Чиновники подчеркнули, что это лишь отдельный вопрос по которому страны смогли договориться.

Я хочу быть предельно ясным: это отдельный вопрос, по которому мы смогли договориться с представителями России, и нет совершенно никаких изменений в нашем подходе к ситуации на Украине, — заявил один из участников брифинга.

Он добавил, что переговоры с РФ, в результате которых состоялся обмен, были строго ограничены связанными с ним задачами и не касались широких дипломатических тем.

27 апреля Россия и США провели обмен осуждёнными. Американского студента Тревора Рида обменяли на российского лётчика Константина Ярошенко в результате длительного переговорного процесса. Рид был доставлен в сопровождении оперативных сотрудников в аэропорт Внуково, откуда вылетел в США. Между тем супруга Ярошенко Виктория заявила, что он на пути в Москву.