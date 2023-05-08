Вандалы осквернили православную часовню в США Вандалы осквернили православную часовню при храме на старейшем в Вашингтоне кладбище

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В США, на старейшем кладбище Вашингтона Рок-Крик подверглась нападению вандалов православная часовня при соборе Святого Иоанна Предтечи, рассказал РИА Новости настоятель храма, протоиерей Виктор Потапов. По его словам, злоумышленники взломали двери, разбили окна, а также испортили одну из фресок.

Самое ужасное, что я обнаружил: кто-то испачкал золотой краской фреску святого Иоанна. Они замазали ему лицо и нанесли на фреску своего рода буквы — латинские или греческие, — сказал протоиерей.

Он предположил, что произошедшее может быть как рядовым случаем вандализма, так и преступление, совершенным на почве ненависти. Настоятель добавил, что намерен сообщить об инциденте в полицию.

Ранее стало известно, что в Германии вандалы осквернили мемориальный комплекс «Зееловские высоты», расположенный недалеко от Берлина. В посольстве России отметили, что злоумышленники повредили и частично разрушили надгробия на 14 захоронениях воинов, освобождавших Европу от нацизма. Полиция начала поиск виновных, но российские дипломаты усомнились в том, что они будут найдены.