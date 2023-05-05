«Вандалы сбили пилоны»: неизвестные осквернили мемориал «Зееловские высоты» В посольстве РФ в Берлине рассказали об осквернении вандалами мемориала на Зееловских высотах

Фото: RusBotschaft/t.me

Вандалы осквернили мемориальный комплекс «Зееловские высоты», расположенный недалеко от Берлина, сообщили NEWS.ru посольстве РФ в столице Германии. Как заявили в дипмиссии, неизвестные повредили и частично разрушили надгробия на 14 захоронениях воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма. Российские дипломаты вместе с представителями полиции работали на месте происшествия.

К сожалению, осквернили наше кладбище на «Зееловских высотах». Напомню, как устроен главный мемориал наверху. Там идут захоронения — и общие, и отдельные могилы. Эти отдельные могилы представляют собой могильную плиту и пилон на цоколе с железной табличкой. На ней написано, кто тут захоронен, годы жизни. Вандалы просто посбивали эти пилоны, отбили их. Немецкая сторона пока просто приставила их на место, но они не удержатся. Мы целый день осматривали место, документировали, направляли ноту, — рассказал пресс-секретарь посольства Илья Рожков.

По словам дипломата, немецкая полиция уже начала расследование. Однако в дипмиссии считают, что найти виновников вряд ли удастся.

Фото: RusBotschaft/t.me

Но, как правило, они (расследования. — NEWS.ru) не приводят ни к какому результату. Редко когда удается найти виновников. К сожалению, это первое крупное осквернение нашего захоронения в этом году, причем накануне 9 Мая, — отметил пресс-секретарь посольства.

Он напомнил, что было очень много осквернений памятников в первой половине 2022 года. Например, в Трептов-парке также перед Днем Победы все мраморные саркофаги, отреставрированные в 2020–2021 годах, измазали красной краской.

Но тогда немецкая сторона очень оперативно все это отмыла, за что им, конечно, большое спасибо, — сказал Рожков.

Накануне об акте вандализма сообщили немецкие СМИ, ссылаясь на полицию. По данным портала rbb.24, о преступлении стало известно 3 мая, а совершено оно, вероятно, было между прошлым воскресеньем и средой.

По информации издания, у правоохранителей пока нет данных о преступниках и их мотивах, сейчас криминальная полиция ведет расследование по данному факту. Полицейская инспекция района Меркиш-Одерланд ищет свидетелей и собирает информацию от населения, пишет портал.

Мемориал на Кюстринерштрассе увековечивает кровопролитную битву за Зееловские высоты в 1945 году — с 16 по 19 апреля в рамках Берлинской наступательной операции.

Ранее посольство России направило в МИД Болгарии ноту из-за действий вандалов в отношении памятника Советской армии в Софии. Как заявила представитель российского МИД Мария Захарова, Москва призвала власти страны к проведению тщательного расследования акта вандализма и выразила обеспокоенность из-за непрекращающихся случаев осквернения монументов.