Стало известно об ответе Москвы на осквернение памятника в Софии Россия направила ноту Болгарии в связи с осквернением памятника Советской армии

Фото: rusembul/t.me

Посольство России направило в МИД Болгарии ноту после действий вандалов в отношении памятника Советской армии в Софии, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге. Она добавила, что в ноте, направленной властям республики, Москва призвала к проведению властями страны тщательного расследования случившегося вандализма, а также к недопущению таких инцидентов.

Посольством России в Софии направлен в МИД Болгарии документ, нота. В нем выражена крайняя озабоченность непрекращающимися осквернениями монументов общей истории России и Болгарии, — сообщила Захарова.

Ранее сообщалось, об осквернении памятника Советской армии. В дипмиссии выразили надежду, что местные власти примут меры по недопущению подобных инцидентов.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что отколота часть большой надписи со словами благодарности в адрес Советской армии от болгарского народа. Также на постаменте большими красными буквами написано «демонтаж».

Ранее в Киеве демонтировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову. Также в украинской столице в ближайшее время будет демонтирован монумент советскому генералу Николаю Ватутину.