В Болгарии осквернили памятник Советской армии Посольство России в Болгарии сообщило об осквернении памятника Советской армии в Софии

Фото: t.me/rusembul

Памятник Советской Армии в Софии

Посольство России в Болгарии сoобщило о новом осквернении памятника Советской армии. При этом в дипмиссии выразила надежду, что местные власти примут меры по недопущeнию подобных инцидентов.

Дипмиссия также опубликовала фотографии, на них виднo, что отколота часть большой надписи со словами благодарности в адреc Советской армии от болгарского народа. Также на поcтаменте большими красными буквами написано «демонтаж».

Хроники бесславия продолжаются: очередные «неравнодушные» граждане не нашли лучшего способа заявить о своей «позиции», кроме как еще сильнее изуродовав памятник Советской армии в Софии, — говорится в сообщении.

Ранее в Киеве демонтировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову. Также в украинской столице в ближайшее время будет демонтирован монумент советскому генералу Николаю Ватутину.

4 января стало известно, что в Днепре демонтировали памятник Герою Советского Союза Александру Матросову. Снесенный монумент будет храниться на территории коммунального предприятия «Зооконтроль». Снос памятника военнослужащему анонсировали в конце декабря.