В Киеве снесли памятник Чкалову УНИАН: в Киеве демонтировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову

Фото: Michael Kudryavtsev/Russian Look

В Киеве ликвидировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН. Ранее стало известно о начале его демонтажа.

В Киеве демонтировали памятник советскому лётчику Валерию Чкалову, — говорится в сообщении агентства.

Там также добавили, что в ближайшее время будет демонтирован монумент советскому генералу Николаю Ватутину.

4 января стало известно, что в Днепре демонтировали памятник Герою Советского Союза Александру Матросову. Снесенный монумент будет храниться на территории коммунального предприятия «Зооконтроль». Снос памятника военнослужащему анонсировали в конце декабря.

Ранее в городе был демонтирован памятник писателю Максиму Горькому. Кроме того, в Одессе демонтировали памятник императрице Екатерине II и ее сподвижникам. В скульптурную композицию входили и другие основатели города — Хосе де Рибас, Франц де Воллан, Григорий Потемкин и Платон Зубов.