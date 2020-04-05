В зоопарке Бронкса коронавирусом заразилась тигрица

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Минздрав острова Гаити сообщил о первом больном, который скончался от коронавируса. Им оказался 55-летний мужчина. Он болел гипертонией и диабетом.

Министерство обращается к населению, чтобы сообщить о смерти от коронавируса, наступившей в воскресенье, 5 апреля. Жертва — мужчина 55 лет, который болел диабетом и гипертонией, что усложнило его положение, —...