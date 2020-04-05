В зоопарке Бронкса коронавирусом заразилась тигрица

Власти Нью-Йорка сообщили о заражении коронавирусом одной из тигриц из зоопарка Бронкса. Также медики подозревают, что были инфицированы ещё шесть животных.
На данный момент за ней установлено наблюдение. Медики собирают необходимые анализы и выясняют детали инцидента.
Ранее учёные из Турции провели успешные испытания вакцины от коронавируса на животных. Аналогичные опытыт провели и российские учёные. Предполагается, что результаты последних станут известны до конца апреля 2020 года.
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