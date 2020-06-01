В Вашингтоне вводится комендантский час

https://static.news.ru/photo/bb0ee2fe-a41e-11ea-8360-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Global Look Press

Власти Вашингтона объявили о введении в городе комендантского часа сроком на двое суток, начиная с понедельника 1 июня с 19 часов по местному времени.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра американской столицы Мюриэл Боузер. Решение принято в связи с массовыми беспорядками, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими.

Накануне из-за протестов более половины американских штатов развернули силы национальной гвардии. В Вашингтоне в результате столкновений с протестующими пострадали более 60 сотрудников Секретной службы, 11 из них были госпитализированы. Во время массовых акций протеста в разных городах Соединённых Штатов были задержаны более 4000 человек, писал NEWS.ru.