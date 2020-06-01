В Вашингтоне вводится комендантский час

Власти Вашингтона объявили о введении в городе комендантского часа сроком на двое суток, начиная с понедельника 1 июня с 19 часов по местному времени.
Об этом
Накануне из-за протестов более половины американских штатов развернули силы национальной гвардии. В Вашингтоне в результате столкновений с протестующими пострадали более 60 сотрудников Секретной службы, 11 из них были госпитализированы. Во время массовых акций протеста в разных городах Соединённых Штатов были задержаны более 4000 человек, писал NEWS.ru.
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