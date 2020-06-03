В Вашингтоне к Белому дому стянули военную технику

Подступы к Белому дому в Вашингтоне отгородили тяжёлой техникой. В частности, военные грузовики перекрыли улицу, которая выходит в сквер Лафайет, где уже проходили беспорядки.
Тут же расположились солдаты со щитами военной полиции,
Ранее NEWS.ru сообщал, что 2 июня жители Вашингтона организовали протесты около Белого дома после наступления комендантского часа. Находящиеся внутри здания люди могли слышать раздающиеся с улицы лозунги с ругательствами в адрес комендантского часа и призывами к отставке президента Дональда Трампа.
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