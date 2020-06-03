В Вашингтоне к Белому дому стянули военную технику

https://static.news.ru/photo/e99e728e-a5e9-11ea-b6f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pontus HAAK/Aftonbladet/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подступы к Белому дому в Вашингтоне отгородили тяжёлой техникой. В частности, военные грузовики перекрыли улицу, которая выходит в сквер Лафайет, где уже проходили беспорядки.

Тут же расположились солдаты со щитами военной полиции, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что военнослужащие не отвечают на просьбы протестующих американцев поговорить с ними. Толпа скандирует лозунги, главным из которых является «К чёрту комендантский час!».

Ранее NEWS.ru сообщал, что 2 июня жители Вашингтона организовали протесты около Белого дома после наступления комендантского часа. Находящиеся внутри здания люди могли слышать раздающиеся с улицы лозунги с ругательствами в адрес комендантского часа и призывами к отставке президента Дональда Трампа.