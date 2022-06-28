В Техасе обнаружили тела 46 мигрантов в фуре

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Тела 46 погибших мигрантов обнаружили в брошенном прицепе 18-колёсной фуры в Техасе. Ещё 16 человек, которые находились внутри, были живы, это 12 взрослых и 4 ребёнка, пишет Washington Post.

Полуприцеп с людьми нашла на дороге, ведущей к одному из шоссе, полиция Сан-Антонио. В фуре не было воды и кондиционирования. Предположительно, причиной массовой смерти людей стал тепловой удар. Выжившие отправлены в больницы с симптомами перегрева. Газета отмечает, что в последнее время приток мигрантов и беженцев в США достиг максимальных размеров из-за ухудшающейся экономический ситуации в мире, особенно в бедных странах.

На случившееся уже отреагировал губернатор штата, представитель Республиканской партии Грег Эббот. Он заявил, что люди погибли из-за миграционной политики президента Джо Байдена.

По меньшей мере 42 человека найдены мёртвыми в грузовике с мигрантами в Техасе. Эти смерти на Байдене. Это результат его смертоносной политики открытых границ, — написал глава штата в соцсетях.

Ранее сообщалось, что огромная колонна мигрантов из стран Латинской Америки приближается к южной границе США. Нелегальная миграция через Рио-Гранде — обычное дело в отношениях между Соединёнными Штатами и своими латиноамериканскими соседями, однако нынешняя колонна превышает всё, когда-либо виденное ранее.