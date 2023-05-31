В США Зеленского предупредили в последний раз Офицер ЦРУ Джиральди: Зеленскому следует признать невозможность победы над Россией

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

Владимир Зеленский

Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди заявил, что Украина не сможет одержать победу в противостоянии с Россией. Если бы она прекратила сопротивляться, ее решение поприветствовали бы все, сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

У Украины нет шансов на победу. <...> Все бы поприветствовали прекращение огня и начало серьезных переговоров, — подчеркнул Джиральди.

Он добавил, что Вашингтон не прикладывает усилия, чтобы прекратить конфликт, вместо этого поощряет президента Украины Владимира Зеленского в его провокациях.

Джиральди считает, что наилучшим вариантом для Киева было бы политическое урегулирование конфликта с обсуждением территориальных вопросов в будущем. Однако Белый дом настаивает на поддержке ВСУ «до самого конца», что может спровоцировать опасную эскалацию, заключил офицер ЦРУ в отставке.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что российские войска двинутся в сторону Одессы и Харькова в случае, если им удастся разгромить ВСУ. По его словам, в российской армии ожидают очередного массового наступления Украины, чтобы после продолжить свое продвижение.