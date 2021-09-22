В США заявили о планах Байдена «взяться» за постсоветские страны

После ухода американских военных из Афганистана президент Соединённых Штатов Джо Байден намерен вступить в схватку с Россией за влияние на постсоветском пространстве. Начать свою новую кампанию он может с «саммита за демократию». Об этом пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на сообщение стратегического исследовательского центра RAND, который работает по заказам правительства США.

Саммит должен пройти в виртуальном формате в декабре этого года. Для Байдена предстоящий форум станет крайне важным событием, считают эксперты.

После беспорядочного вывода войск из Афганистана президент Байден может быть готов обратить своё внимание на более воодушевляющее событие в своём календаре: «саммит за демократию», — сообщается в публикации.

По мнению аналитиков, ради предстоящей борьбы за влияние президент США может поступиться своими принципами и пригласить на саммит Армению, Грузию, Молдову и Украину — страны, где, по мнению ОБСЕ, существуют проблемы с реализацией демократии. В этом случае приглашения могут сопровождаться предупреждениями о том, что США и Запад ожидают дальнейшего прогресса в обмен на поддержку, отметили эксперты.

Ранее Джо Байден, выступая на трибунах ООН, заявил, что вывод войск США из Афганистана стал завершением эры бесконечных войн. По его словам, теперь же начнётся эпоха неустанной демократии.