В США заявили о наступлении худших времен в мировой экономике Инвестор Роджерс: следующие два-три года могут стать худшими для мировой экономики

Фото: Hou Jun/ZUMAPRESS.com

Следующие два-три года могут стать самыми худшими для мировой экономики. Об этом заявил в интервью РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс. По его словам, причиной ухудшения ситуации станет чрезмерный объем накопленных долгов.

Следующие два или три года, возможно, станут худшими на моей жизни из-за чрезмерного объема долгов. <...> Так много долговых обязательств по всему миру сформировалось с 2009 года. <...> У нас вновь будут экономические проблемы, — сказал он.

Джим Роджерс является сооснователем инвестиционного фонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджем Соросом. Инвестор также написал ряд книг про инвестиции, его имя носит Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI).

Ранее бывший старший экономист по международным вопросам в Совете экономических консультантов США Нуриэль Рубини заявил, что глобальная экономическая ситуация напоминает крушение поезда в замедленной съемке. Он предположил, что нарастание различных угроз приведет к рецессии в США и Европе. Экономист получил прозвище Доктор Дум за то, что предсказал финансовый кризис 2008 года.