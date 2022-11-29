В США заявили, что Польша заставляет ФРГ отправить на Украину военных Defense News: ФРГ будет вынуждена отправить на Украину военных при поставках ЗРК Patriot

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Вашингтон, США

Предложение Польши передать Киеву немецкие ЗРК Patriot провоцирует прямое вовлечение Берлина в конфликт на Украине, заявил обозреватель Ярослав Адамовски. В статье для Defense News он отметил, что Германии придется отправить на Украину военных, которые умеют управлять ЗРК.

Это бы предполагало отправку на Украину немецких солдат для управления пусковыми установками, — подчеркнул Адамовски.

Журналист напомнил, что Германия все время поддерживала Украину оружием и военной техникой, однако держала вооруженные силы подальше от участия в конфликте. Если Берлин выполнит предложения Польши, то он пересечет эту черту, считает обозреватель.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился с письмом к коллеге из Германии Кристине Ламбрехт с предложением разместить немецкие комплексы противовоздушной обороны Patriot на территории Украины. Предложение последовало после того, как Берлин согласился поставить ЗРК Patriot Польше.