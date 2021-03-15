В США заранее отказались признавать предстоящие выборы в Сирии

https://static.news.ru/photo/e49ad52e-85a0-11eb-9a22-96000091f725_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Global Look Press

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединённые Штаты не намерены признавать предстоящие в Сирии президентские выборы, так как не считают их легитимными.

Они не легитимизируют режим Асада, они не соответствуют требованиям резолюции 2254, в том числе относительно проведения под эгидой ООН и в соответствии с новой конституцией, — цитирует ТАСС постпреда США при ООН.

Выступая на заседании Совбеза ООН, Линда Томас-Гринфилд также призвала международное сообщество «не обманываться» предстоящими президентскими выборами в Сирии, так как они «не будут ни честными, ни свободными».

Как писал NEWS.ru, ранее в США не признали парламентские выборы в Сирии, которые прошли 19 июля 2020 года. Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что в Сирии не проводилось свободных выборов с 1963 года, когда к власти пришла партия «Баас». Ортагус сообщила, что у Госдепа есть полученные из заслуживающих доверия источников данные о том, что работники избирательных участков раздавали заполненные от имени кандидатов «Баас» бюллетени, на граждан давили и им не гарантировали избирательной тайны. Также она подчеркнула, что в выборах не смогли принять участие около пяти миллионов сирийцев, находящихся за границей, что противоречит резолюции СБ ООН 2254.