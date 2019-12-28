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В США вступил в силу закон, запрещающий продажу табачных изделий лицам, не достигшим 21 года.

По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), под запрет подпадают сигареты, сигары и электронные сигареты.

FDA будет предоставлять дополнительные подробности на эту тему по мере их появления, — говорится в сообщении на сайте организации.

Соответствующие документы президент США Дональд Трамп подписал 20 декабря 2019 года. Введение запрета предусмотрено пакетом законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 году, передаёт ТАСС .

Ранее NEWS.ru писал о том, что меры по выявлению и пресечению оборота незаконной продукции в форме леденцов и жвачки с никотином усилены Роспотребнадзором. В ведомстве рассказали, что по правилам Таможенного союза такие товары должны иметь специальные сопроводительные документы о безопасности.