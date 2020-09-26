В США зафиксировано более 55 тысяч новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/700cb190-ffeb-11ea-9548-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Martínez/Global Look Press

В США медики выявили более 55 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что почти на 10 тысяч больше, чем днём ранее.

Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который собирает информацию о коронавирусе из доступных открытых источников.

Также было зафиксировано 952 летальных исхода среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Накануне эти показатели составляли 44 110 и 914 соответственно. Всего в стране выздоровели свыше 2 млн 700 тысяч инфицированных, погибли более 200 тысяч человек.

С начала эпидемии общее количество заражённых новым коронавирусом в мире превысило 32 млн, скончались более 800 тысяч.

Как сообщили накануне во Всемирной организации здравоохранения, от коронавируса может погибнуть до 2 млн человек, прежде чем эффективная вакцина от COVID-19 станет массово доступной.

Ранее, выступая на 75-й Генассамблее ООН, президент США Дональд Трамп в своей речи, посвящённой борьбе с коронавирусом, назвал Китай ответственным за пандемию. По словам главы Белого дома, мир вновь участвует в великой глобальной битве с невидимым врагом — китайским вирусом.

Трамп напомнил, что в первые дни распространения COVID-19 Китай остановил поездки внутри страны, позволяя при этом самолётам покидать страну и заражать мир. Он также обвинил не только власти КНР, но и ВОЗ. Как сказал Трамп, они уверяли, что COVID-19 не передаётся от человека к человеку, а также что люди без симптомов не передают этот вирус.