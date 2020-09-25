В ВОЗ не исключили гибели 2 миллионов человек от коронавируса

https://static.news.ru/photo/db61a610-ff52-11ea-8dc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения считает, что от коронавируса погибнет до 2 миллионов человек, прежде чем эффективная вакцина от COVID-19 станет массово доступной. Об этом 25 сентября на брифинге заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Это сложно представить, но это не невозможно. Мы потеряли миллион человек за 9 месяцев, и мы трезво смотрим на появление вакцины в ближайшие девять месяцев, — цитирует РИА Новости представителя организации, которого попросили ответить, может ли от коронавируса умереть 2 миллиона человек.

По словам Райана, сейчас есть проблемы, в частности, в финансировании, производстве и оценке вакцин от коронавируса.

В тоже время директор программы ВОЗ отметил, что смертность среди госпитализированных больных снижается, поэтому у мира есть возможности извлечь уроки из предыдущих девяти месяцев, чтобы не допустить гибели людей.

Ранее директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович рассказала, что для оценки волны заражений коронавирусом следует исходить из соотношения между числом заболевших и выздоровевших. Она добавила, что второй волной неправильно называть осенний рост числа заразившихся COVID-19. Вирусолог Анатолий Альтштейн согласился с экспертом, заявив, что в РФ пока не завершилась первая волна COVID-19, хотя некоторый подъём заболеваемости наблюдается.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок, писал NEWS.ru.