Назван основной показатель для оценки второй волны COVID-19

https://static.news.ru/photo/aee0a2ce-fee1-11ea-b135-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович заявила, что для оценки волны заражений коронавирусом следует исходить из соотношения между числом заболевших и выздоровевших.

В Москве количество выписанных стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных. И это очень хорошая динамика, — отметила эксперт в интервью РБК.

Она добавила, что «второй волной» неправильно называть осенний рост числа заразившихся COVID-19.

Есть ощущение того, что сошедшая на малозаметный уровень выявляемости ситуация вдруг опять резко идёт по экспоненте. Формальных признаков наступление волны нет, есть просто разница между прошедшим периодом и новым периодом, — пояснила Попович.

Вирусолог Анатолий Альтштейн согласился с экспертом, заявив, что в России пока не завершилась первая волна коронавируса, хотя некоторый подъём заболеваемости инфекцией наблюдается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные выделили в организме человека высокоэффективные к коронавирусу антитела. Это поможет в разработке вакцины от инфекции. Эффективность антител была подтверждена в ходе испытаний на хомяках. Изначально из крови людей, переболевших коронавирусом, учёные выделили около 600 образцов антител. При помощи лабораторных тестов из этих образцов были отобраны самые высокоустойчивые.