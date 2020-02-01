https://static.news.ru/photo/dacdcf14-44b6-11ea-a4c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Watchara Phomicinda/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жителя города Финикс задержали в американском штате Аризона. Его подозревают в том, что он является одним из главарей действующей в Ираке ячейки террористической сети «Аль-Каида» (запрещена в РФ).

Согласно данным аризонской прокуратуры, 42-летний Юсеф Ахмед ан-Нури предстал перед судом после ареста, инициированного иракскими властями. Они обвиняют его, в частности, в причастности к убийству двух полицейских в 2006 году.

По данным властей Ирака, ан-Нури также является одним из главарей террористической организации.

В настоящее время американский суд рассматривает возможность экстрадиции мужчины в Ирак, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что управление по борьбе с терроризмом Ирака заявило о задержании в городе Фаллуджа одного из лидеров запрещённой в России группировки «Исламское государство».