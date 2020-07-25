В США заблокировали закон о запрете полиции использовать слезоточивый газ

https://static.news.ru/photo/513e7ea8-ce5c-11ea-919a-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

В США федеральный судья заблокировал закон Сиэтла, согласно которому полиция не имеет права использовать слезоточивый газ на фоне вспыхнувших в городе беспорядков.

В выходные в Сиэтле ожидается новая волна протестов. И новая правовая норма должна была вступить в силу в воскресенье, 25 июля. Однако перед выходными судья Джеймс Робарт удовлетворил запрос федерального правительства и заблокировал закон.

В американском Минюсте заявляли, что запрет на слезоточивый газ приведёт к большему применению силы со стороны полиции. Им придётся использовать «более смертоносное оружие».

Судья подчеркнул, что необходимо дополнительное обсуждение данного вопроса между властями Сиэтла и министерством, и указал, что запретительное распоряжение носит лишь «очень временный» характер, передаёт газета Seattle Times.

Ранее стало известно, что президент Дональд Трамп отправил в Сиэтл дополнительные силы для борьбы с преступностью.

Протесты прокатились по США и ряду других стран после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при жёстком полицейском задержании. Один из служителей закона поставил мужчине колено на шею, после чего Флойд потерял сознание, а позже скончался в больнице. У погибшего были неоднократные проблемы с законом, он был несколько раз осуждён. Демонстранты требуют остановить полицейский произвол и выступают против расизма. Во многих городах США пострадали памятники, которые были осквернены либо демонтированы.

Протестующие заняли несколько кварталов в центральной части Сиэтла, объявив территорию «автономной зоной». Полицейским приказали покинуть район, чтобы снизить напряжённость.

Как ранее писал NEWS.ru, 5 июля врачи не смогли спасти женщину, которая пострадала после того, как её сбил автомобиль во время акции протеста в американском городе Сиэтл.