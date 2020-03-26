https://static.news.ru/photo/400e3b42-6e8e-11ea-adf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/www.keikohiromi.com/Global Look Press

В мире впервые от коронавируса умер пациент младше 18 лет. Точный возраст погибшего не сообщается.

По данным The Hollywood Reporter, ребёнок умер в США от пневмонии, вызванной COVID-19.

Как отметила директор Департамента общественного здравоохранения в Лос-Анджелесе Барбара Феррер, это ещё одно напоминание, что коронавирус поражает людей всех возрастов.

По последним данным, в США зарегистрирован 55 231 случай инфицирования, погиб 801 человек. В России было выявлено 658 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки прибавилось 163 новых случая.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус был обнаружен у наследника британского престола — принца Уэльского Чарльза.