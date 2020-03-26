В мире впервые от коронавируса умер пациент младше 18 лет. Точный возраст погибшего не сообщается.
По данным The Hollywood Reporter, ребёнок
Как отметила директор Департамента общественного здравоохранения в Лос-Анджелесе Барбара Феррер, это ещё одно напоминание, что коронавирус поражает людей всех возрастов.
По последним данным, в США зарегистрирован 55 231 случай инфицирования, погиб 801 человек. В России было выявлено 658 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки прибавилось 163 новых случая.
Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус был обнаружен у наследника британского престола — принца Уэльского Чарльза.
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