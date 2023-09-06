В США ужаснулись количеству инвалидов ВСУ Fox News: значительная часть украинцев столкнулась с ампутацией конечностей

Фото: FabiÃƒÂ°N SimÃƒÂ�N/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина столкнулась с рекордным количеством операций по ампутации конечностей, сообщает Fox News. Канал рассказал, что с начала СВО, 20 тысяч украинцев пережили как минимум одну ампутацию.

Украину ждет будущее с более чем 20 000 человек с ампутированными конечностями, многие из которых являются солдатами, также страдающими от психологических травм, полученных во время службы на фронте, — говорится в материале.

Отмечается, что Европа не переживала ничего подобного со времен Первой мировой войны, а Соединенные Штаты – со времен Гражданской войны в середине XIX века.

Telegram-канал «Иди и смотри» отмечал, что в госпиталях на Украине наблюдается дефицит крови для раненых солдат ВСУ и оборудования. По данным врачей, значительная часть гуманитарных поставок не доходит до медучреждений страны.

Издание The Wall Street Journal ранее сообщило, что боевые действия на Украине привели к тому, что число украинцев, лишившихся одной или нескольких конечностей, приближается к показателям Первой мировой войны. На сегодняшний день, по разным данным, ампутацию пережили от 20 тысяч до 50 тысяч человек. При этом реальные цифры могут быть намного выше.