Украина столкнулась с рекордным количеством операций по ампутации конечностей, сообщает Fox News. Канал рассказал, что с начала СВО, 20 тысяч украинцев пережили как минимум одну ампутацию.
Украину ждет будущее с более чем 20 000 человек с ампутированными конечностями, многие из которых являются солдатами, также страдающими от психологических травм, полученных во время службы на фронте, — говорится в материале.
Отмечается, что Европа не переживала ничего подобного со времен Первой мировой войны, а Соединенные Штаты – со времен Гражданской войны в середине XIX века.
Telegram-канал «Иди и смотри» отмечал, что в госпиталях на Украине наблюдается дефицит крови для раненых солдат ВСУ и оборудования. По данным врачей, значительная часть гуманитарных поставок не доходит до медучреждений страны.
Издание The Wall Street Journal ранее сообщило, что боевые действия на Украине привели к тому, что число украинцев, лишившихся одной или нескольких конечностей, приближается к показателям Первой мировой войны. На сегодняшний день, по разным данным, ампутацию пережили от 20 тысяч до 50 тысяч человек. При этом реальные цифры могут быть намного выше.