Вашингтон предупредил Киев, что военная помощь теперь будет ограниченной, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По его данным, Украине объяснили, что ресурсы США не безграничны.
Один представитель власти в США на условиях анонимности заявил, что [американская] администрация сообщила украинскому правительству об отнюдь не безграничных ресурсах Соединенных Штатов, — подчеркивается в публикации.
Собеседник агентства пояснил, что в США рассчитывают завершить украинский конфликт как можно скорее.
Все понимают, что это должно однажды закончиться. И мы бы хотели увидеть конец раньше, нежели позже, — пояснил источник.
Агентство добавило, что в американском обществе и его политических кругах наблюдается снижение уровня поддержки Украины. Согласно опросам общественного мнения, сейчас военная помощь Киеву поддерживается только 58% американцев, при том, что в апреле 2022 года эта цифра соответствовала 73%.
В Reuters подчеркнули, что вопрос поставок оружия ВСУ будет становиться предметом политических противостояний по мере того, как будут приближаться следующие президентские выборы в США.
Ранее сообщалось, что комитет по надзору палаты представителей Конгресса США потребовал от Пентагона отчитаться о расходах на поддержку Украины. Об этом заявил на своем сайте глава комитета, представитель Республиканской партии Джеймс Комер. По его словам, отчетность запрашивается для того, чтобы избежать рисков растрат, мошенничества и злоупотреблений.