В США Украину предупредили о новых условиях поддержки Reuters: власти США заявили Киеву об ограничениях в военной помощи

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Вашингтон предупредил Киев, что военная помощь теперь будет ограниченной, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По его данным, Украине объяснили, что ресурсы США не безграничны.

Один представитель власти в США на условиях анонимности заявил, что [американская] администрация сообщила украинскому правительству об отнюдь не безграничных ресурсах Соединенных Штатов, — подчеркивается в публикации.

Собеседник агентства пояснил, что в США рассчитывают завершить украинский конфликт как можно скорее.

Все понимают, что это должно однажды закончиться. И мы бы хотели увидеть конец раньше, нежели позже, — пояснил источник.

Агентство добавило, что в американском обществе и его политических кругах наблюдается снижение уровня поддержки Украины. Согласно опросам общественного мнения, сейчас военная помощь Киеву поддерживается только 58% американцев, при том, что в апреле 2022 года эта цифра соответствовала 73%.

В Reuters подчеркнули, что вопрос поставок оружия ВСУ будет становиться предметом политических противостояний по мере того, как будут приближаться следующие президентские выборы в США.

Ранее сообщалось, что комитет по надзору палаты представителей Конгресса США потребовал от Пентагона отчитаться о расходах на поддержку Украины. Об этом заявил на своем сайте глава комитета, представитель Республиканской партии Джеймс Комер. По его словам, отчетность запрашивается для того, чтобы избежать рисков растрат, мошенничества и злоупотреблений.