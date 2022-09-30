В США суд отказался прекращать уголовное дело против россиянина Данченко

Фото: freepik.com

В США окружной суд восточного округа американского штата Виргиния отказался прекращать уголовное дело против россиянина Игоря Данченко, которого обвиняют в предоставлении заведомо ложных данных сотрудникам ФБР. Соответствующее ходатайство было ранее подано стороной защиты россиянина. Отмечается, что Данченко являлся ключевым источником федеральных агентов в ходе расследования связей бывшего президента США Дональда Трампа с Россией, пишет РИА Новости.

По итогам рассмотрения ходатайства, меморандумов в поддержку и против него, доводов защиты на слушаниях 29 сентября, настоящим постановляю, что ходатайство подсудимого Игоря Данченко о прекращении дела отклоняется, — сказано в постановлении суда.

Суд назначен на 11 октября в Александрии, штат Виргиния. Данченко при этом свою вину не признает.

США после выборов президента 2016 года вели расследование по поводу предположительно имевших место связей штаба одержавшего победу кандидата Дональда Трампа с Россией. При этом расследователи опирались на материалы досье, подготовленного бывшим сотрудником спецслужб Великобритании Кристофером Стилом.

Россиянин подозревается в том, что он солгал бюро относительно источников сведений о контактах избирательного штаба Трампа с российскими официальными лицами, которые были переданы Стилу. Обвинение утверждает, что Данченко подобной информации ни от кого не получал и все данные сфабриковал сам.