В США сообщили о падении уровня поддержки Украины The Chicago Council on Global Affairs: поддержка Украины в США заметно снизилась с лета

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В США 47% граждан считают, что Вашингтону необходимо подтолкнуть Украину к мирному урегулированию конфликта. Это на 9% больше, чем насчитывалось в июле. Такие данные приводятся в отчете исследовательского центра The Chicago Council on Global Affairs.

Почти половина американцев (47% против 38% в июле) считает, что Вашингтон должен подтолкнуть Киев к мирному урегулированию конфликта как можно скорее, — говорится в отчете.

Кроме того, 29% американцев убеждены, что Штаты должны полностью отказаться от финансовой и военной поддержки Киева. В свою очередь, 27% полагают, что Вашингтону необходимо направить войска для урегулирования ситуации.

При этом число граждан США, считающих, что Украину следует поддерживать «столько, сколько потребуется». сократилось с 58% в июле до 48% в настоящее время.

Особенно заметно сокращение поддержки Киева среди сторонников Республиканской партии. В мае среди республиканцев насчитывалось 80% сторонников военного финансирования Украины, сейчас это число сократилось до 55%.

Ранее обозреватель Дэниел Депетрис в статье для журнала Newsweek написал, что большинство стран мира не хотят поддерживать позиции США и Европы в ситуации вокруг спецоперации России на Украине и не желают обрубать связи с Москвой. Он отметил, что украинский кризис подчеркивает, насколько геополитика крутится вокруг собственной выгоды.

В свою очередь обозреватель издания The American Conservative Род Дреер заявил, что нравственный идеализм властей Европы может привести к расширению конфликта на Украине до масштабной войны с Россией. На Западе негативно воспринимают тех, кто выступает против военной помощи Киеву, мировым элитам невыгодно мирное разрешение ситуации на Украине, именно поэтому тех, кто выступает против, критикуют и объявляют «прихвостнями» Москвы.