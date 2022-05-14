В США сообщили о худшем энергетическом кризисе в стране за последние 50 лет Глава ассоциации нефти и газа Стюарт: США переживают худший энергокризис за полвека

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США в настоящее время переживают самый тяжёлый кризис в энергетике за последние полвека. Такое мнение высказал президент американской ассоциации нефти и газа Тим Стюарт в эфире телеканала Fox News. Он также заявил, что действующие власти мешают тем, кто хочет разрешить эту проблему.

Мы переживаем величайший, возможно, самый тяжелый энергетический кризис за последние 50 лет. Цены на бензин и дизель рекордно высокие, а запасы рекордно низкие, — сказал Стюарт.

Он также добавил, что действующие власти страны не просто не пытаются разрешить сложившуюся ситуацию, но и всячески мешают тем, кто пытается справиться с кризисом в энергетике.

У этой администрации нет никакой стратегии, как нам помочь из этого выбраться, и, честно говоря, все их действия контрпродуктивны для тех из нас, кто пытается решить проблему, — констатировал Стюарт.

В течение недели цены на бензин в США неуклонно росли. Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста цен на нефть во всём мире. В субботу, 14 мая, согласно данным Американской автомобильной ассоциации, стоимость одного галлона бензина достигла $4,452 ($3,785 за литр), установив очередной исторический рекорд. Год назад этот показатель держался на уровне $3.

Ранее президент США Джо Байден обвинил российского лидера Владимира Путина в высоких ценах на продукты и топливо в США. Он пояснил, что высокая инфляция в стране стала результатом специальной операции России на Украине, а также пандемии коронавируса. Лидер Соединённых Штатов отметил, что на 60% рост инфляции был связан с ростом цен на бензин.