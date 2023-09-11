В США сделали мрачное предупреждение по Зеленскому Экс-советник Пентагона Макгрегор: в ВСУ намерены избавиться от Зеленского

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президента Украины Владимира Зеленского приходится круглосуточно охранять из-за опасений за его жизнь, заявил на своем Youtube-канале экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, подобные обсуждения идут в ВСУ.

Сейчас очень много обсуждений в самой Украине, в украинских вооруженных силах о том, чтобы избавиться от Зеленского, — подчеркнул Макгрегор.

Он считает, что за нынешним президентом Украины постоянно следят, поскольку он отвернулся от старых покровителей в пользу новых — с Запада. По мнению экс-советника Пентагона, это произошло тогда, когда он допустил арест бизнесмена Игоря Коломойского, прежде помогавшему Зеленскому подняться на уровень президента.

Подобную ситуацию Макгрегор объяснил тем, что Зеленский «делает то, что ему указано людьми из Вашингтона, Лондона и, возможно, Парижа».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что начал сомневаться в искренности части западных партнеров Украины, утверждающих о безвременной ее поддержке. Он предположил, что стране из-за этого предстоит перейти на полностью милитаризированную экономику. По его словам, если Украине грозит «конфликт на истощение», то информацию о переходе украинской экономики на милитаризированные рельсы еще предстоит донести до граждан страны.