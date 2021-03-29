В США расследуют возможные попытки Трампа вмешаться в научные исследования

Рабочую группу для расследования возможного вмешательства администрации 45-го президента США Дональда Трампа в научную деятельность создадут в Белом доме. В первую очередь речь идёт об исследованиях в области экологии и изменений климата.
В письме, направленном руководителям федеральных госструктур,
В числе прочего создаваемая группа должна рассмотреть вопрос о том, позволяло ли предыдущее правительство вмешиваться в научные вопросы.
Ранее работавшие при администрации Трампа специалисты сообщили, что руководство страны не прислушивалось к научно обоснованным выводам. В частности, по данным издания «Хилл», занимавшихся вопросами изменения климата должностных лиц
Ранее NEWS.ru сообщал, что американский вирусолог назвал утечку в Ухани единственной причиной пандемии COVID-19.