В США расследуют возможные попытки Трампа вмешаться в научные исследования

https://static.news.ru/photo/679206b8-1fc7-11eb-b902-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Рабочую группу для расследования возможного вмешательства администрации 45-го президента США Дональда Трампа в научную деятельность создадут в Белом доме. В первую очередь речь идёт об исследованиях в области экологии и изменений климата.

В письме, направленном руководителям федеральных госструктур, говорится , что восстановление и сохранение целостности науки потребует участия и вклада учёных из различных госорганов, которые «привнесут в это дело свои разнообразные взгляды».

В числе прочего создаваемая группа должна рассмотреть вопрос о том, позволяло ли предыдущее правительство вмешиваться в научные вопросы.

Ранее работавшие при администрации Трампа специалисты сообщили, что руководство страны не прислушивалось к научно обоснованным выводам. В частности, по данным издания «Хилл», занимавшихся вопросами изменения климата должностных лиц переводили на другие посты, заставляли корректировать научные доклады и убирать влияние антропогенного фактора на изменение климата.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский вирусолог назвал утечку в Ухани единственной причиной пандемии COVID-19.