В США рассказали о технических странностях сбитого воздушного объекта Fox: сбитый у границы США с Канадой летающий объект имел восьмиугольную форму

Фото: Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сбитый американским истребителем летающий объект имел восьмиугольную форму. Об этом сообщает телеканал Fox со ссылкой на данные конгрессмена США Джека Бергмана. В уничтожении объекта участвовал истребитель F-16 ВВС США.

Истребитель ВВС США F-16 сбил таинственный восьмиугольный объект над озером Гурон ракетой Sidewinder, — говорится в сообщении телеканала.

При этом в Пентагоне заявили, что перехваченный объект представлял угрозу гражданской авиации и нес потенциальные разведывательные риски. Отмечается, что он был сбит по приказу президента США Джо Байдена. Природа, принадлежность и назначение объекта в настоящее время устанавливаются.

Ранее сообщалось, что американские военные перехватили очередной летающий объект в небе над озером Гурон на границе с Канадой.

На минувшей неделе стало известно, что американские истребители перехватили два летающих объекта над Аляской и Канадой, а еще неделей ранее сбили китайский аэростат-шпион над Атлантикой.