В США рассказали, как Запад попал в стратегическую «ловушку Путина» American Thinker: Запад попал в стратегическую «ловушку Путина» на Украине

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Владимир Путин

Россия загнала западные страны в «стратегическую ловушку», когда коллективный Запад решил начать финансовое и энергетическое противостояние с Москвой на фоне ситуации на Украине, считает старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследований Александр Марковский в статье для American Thinker. По мнению эксперта, экономику многих стран мира ожидает крах из-за отказа от российских энергоресурсов. Проблемы начнутся с целыми секторами промышленности. Под ударом окажется алюминиевая, стекольная, химическая и нефтехимическая промышленность. Экономический кризис, полагает автор, может нарушить консенсус Запада в украинском вопросе.

Логика России носит стратегический характер. Санкции взвинтили цены на энергоносители и другое сырье, и теперь у страны огромный профицит бюджета. Конфликт для нее — гигантская воронка для Запада, куда утекают его военные и экономические ресурсы, — отметил Марковский.

Немецкое издание Handelsblatt ранее заявило, что Путин создает новый мировой порядок, а западные страны беспомощно наблюдают за ситуацией. Газета таким образом отреагировала на встречу Путина с лидерами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Автор материала указывает на то, что санкции Запада подталкивают Россию к укреплению стратегических связей с другими странами.