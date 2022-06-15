В США рассказали, как развалился единый фронт Запада против России WSJ: единый фронт Запада против России разваливают высокие цены на газ

Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press

Единый фронт США и Европы против России разваливается из-за топливного кризиса и высоких цен на газ. Ситуацию усугубили два события, произошедшие 15 июня и касающиеся поставок газа в Европу, заявил обозреватель Джинджу Ли в статье, опубликованной The Wall Street Journal.

Автор публикации напомнил, что 15 июня стало известно о проблемах американской компании Freeport LNG, которая предупредила, что ее прежде закрытый завод по производству СПГ в Техасе начнет работать только в конце 2022 года. При этом объемы экспорта сжиженного природного газа из США будут сокращены на 18%.

В этот же день российский «Газпром» остановил часть турбин на «Северном потоке». Это событие также приведет к сокращению объемов поставок газа в Евросоюз, пишет Ли. Он отметил, что оба события спровоцировали резкий скачок цен на газ в ЕС. Он вырос до $1,3 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Обозреватель издания считает, что американские промышленники, которые уловили связь между событиями, могут пролоббировать сокращение поставок в ЕС. Это позволит им удержать приемлемые цены у себя дома. Их успех послужит расколу между Вашингтоном и Брюсселем.

Ли уверен, что после этих событий ЕС и США, прежде поддерживавшие единый фронт в энергетической политике, могут разойтись в интересах того, чего они ожидают от антироссийских санкций.

Ранее стало известно, что объем экспорта «Газпрома» в дальнее зарубежье с начала года по 15 июня резко снизился, сообщила компания. Поставки составили 65,6 млрд кубометров, что почти на 29% меньше, чем в аналогичный период годом ранее. Сама добыча также снизилась на 6,4%, до уровня в 226 млрд кубометров газа, хотя поставки на внутренний рынок находятся на прошлогоднем уровне.