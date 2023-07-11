В США рассказали, для чего Пентагону нужны поставки кассетных бомб Украине Аналитик Квятковски: США избавляются от старых запасов, поставляя кассетные бомбы Украине

Фото: Lisa Ferdinando/Dod/Global Look Press

Решение США о поставках кассетных боеприпасов на Украину было продиктовано желанием Пентагона избавиться от старых запасов. В иных условиях совершить подобное было бы затруднительно из-за запрещенного характера снарядов. Такое мнение в интервью РИА Новости высказала бывший аналитик американского оборонного ведомства Карен Квятковски.

Пентагон, похоже, заинтересован в том, чтобы избавиться от накопленных запасов, а от этих кассетных бомб действительно трудно избавиться ради извлечения прибыли, поскольку многие страны запретили их, — сказала она.

Квятковски предположила, что подобным образом оборонное ведомство намеревается заменить хранящиеся в арсеналах старые запасы вооружений на более современные разновидности, которые будут при этом использоваться для тех же целей.

Она также допустила, что при применении Украиной кассетных боеприпасов никакие ограничения, официально заявленные Вашингтоном, действовать не будут.

На прошлой неделе президент США Джо Байден одобрил поставки кассетных боеприпасов на Украину. Заместитель помощника министра обороны странны Лора Купер сообщила законодателям, что Пентагон определился: кассетные боеприпасы будут полезны украинской армии.

Кассетные боеприпасы входят в новый пакет военной помощи Киеву на $800 млн. Туда также входят 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, 32 боевых машины Bradley и такое же количество бронетранспортеров Stryker, системы противовоздушной обороны Avenger и Stinger и 31 155-миллиметровая гаубица.