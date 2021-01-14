В США рассекретят документы о расследовании в отношении Трампа

https://static.news.ru/photo/88e85c76-56ff-11eb-ba8a-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Сотни документов, имеющих отношение к расследованию по поводу связи американского президента Дональда Трампа с Россией и предполагаемого вмешательства Москвы в выборы 2016 года, будут рассекречены в США.

Речь идёт о расшифровках стенограмм, интервью и показаниях различных лиц, допрошенных в ходе расследования, которое проводилось под руководством спецсоветника Роберта Мюллера, сообщает URA.RU со ссылкой на американские СМИ.

По итогам расследования доказательств сговора Трампа и его сторонников с российскими властями так и не было представлено. Сам хозяин Белого дома называл следствие «охотой на ведьм», направленной на подрыв его деятельности на посту главы государства.

14 января палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент Трампу по единственной статье — подстрекательство к мятежу. Данное решение поддержали 232 конгрессмена, против проголосовали 197 парламентариев. В принятой резолюции говорится, что действия хозяина Белого дома подпадают под конституционную формулировку «тяжкие преступления и проступки». Трамп стал первым в истории США президентом, которому нижняя палата дважды вынесла импичмент.

Как писал NEWS.ru, более половины американцев поддерживают импичмент Трампа. За его отстранение от власти высказываются в основном сторонники Демократической партии — 94%. Среди республиканцев с этим согласны только 17%. При этом 64% республиканцев поддержали недавнее поведение Трампа, а 96% демократов не поддержали.