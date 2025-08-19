Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 18:55

В США раскрыли, почему мир на Украине сейчас невозможен

AC: Зеленский стал главным препятствием для мира на Украине

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Достижение мира на Украине невозможно при нынешнем руководстве страны, сообщает американское издание The American Conservative. По мнению аналитиков, президент Владимир Зеленский стал основным препятствием для урегулирования конфликта, предпочитая сохранять личную власть вместо поиска дипломатических решений.

После саммита лидеров России и США на Аляске стало очевидно, что Вашингтон и Москва заинтересованы в политическом урегулировании. Публикация подчеркивает, что Украина за годы конфликта превратилась в коррумпированное государство, где военные действия стали единственной функцией власти. Зеленский, по данным AC, отменил президентские выборы и сосредоточил в своих руках диктаторские полномочия, отвергая любые мирные инициативы.

Европейские союзники Киева, как считают обозреватели, поддерживают продолжение конфликта из-за опасений потерять геополитическое влияние. При этом большинство украинцев, согласно опросам, выступают за немедленное начало мирных переговоров. Аналитики приходят к выводу, что без политических изменений в Киеве конфликт будет продолжаться, приближая риск прямого столкновения ядерных держав.

Ранее Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине не будут включать защиту со стороны НАТО. Однако Вашингтон готов поддержать Европу. По его словам, речь идет прежде всего о поддержке в воздухе.

Украина
Владимир Зеленский
конфликты
переговоры
