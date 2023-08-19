В США раскрыли истинную цель контрнаступления ВСУ WSWS: истинная цель наступления ВСУ — ослабление экономики России

Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Для американских властей истинная цель контрнаступления ВСУ состоит в увеличении потерь в рядах ВС РФ и ослаблении российской экономики, говорится в статье, опубликованной ресурсом WSWS. Западные СМИ пропагандировали контрнаступление как «решающий поворотный момент» в конфликте, но разведка США оценивает его как провальное, поскольку ВСУ не удастся достигнуть поставленных целей, отмечается в материале.

Однако реальной целью США было увеличить число убитых россиян, израсходовать российские военные материалы и ослабить российскую экономику, используя украинские войска в качестве пушечного мяса, — говорится в статье.

В ней также отмечается, что администрация президента США Джо Байдена по-прежнему полна решимости «сражаться до последнего украинца». Контрнаступление привело к гибели десятков тысяч украинских солдат, но в Вашингтоне рассчитывали, что Киев примет эти потери как плату за прорыв главной линии обороны российских войск. Однако ВСУ это не удалось, несмотря на военную помощь Запада, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в американском разведывательном сообществе назвали причины провала контрнаступления ВСУ. Там полагают, что украинские войска терпят неудачу из-за эффективно выстроенной российской системы обороны и неспособности командования ВСУ распоряжаться своими ресурсами. В США считают, что украинская армия могла добиться успеха, атакуя в одной точке, пусть и ценой огромных потерь. Вместо этого Киев стал применять тактику малых групп, которая не принесла ожидаемых результатов.