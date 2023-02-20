В США пытаются истребить диких «суперсвиней» с помощью сородича-«Иуды» В Канаде и США решают вопрос о сокращении популяции «суперсвиней», уничтожающих лесную фауну

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В канадском Университете Саскачевана озабочены распространением популяции диких «суперсвиней», чьи туши ко взрослому возрасту достигают веса в 300 килограммов, передает The Guardian. Изначально их вывели фермеры, скрестив домашних свиней с дикими кабанами, но миграция этой породы и некоторолируемый рост могут нанести урон фауне лесов США и Канады. Прежде всего расширением этого вида озабочены в северных штатах Америки.

Мы видим прямую конкуренцию нашим местным видам за пищу. Однако свиньи также являются опытными хищниками. У самцов длинные бивни, поэтому они способны и бежать, и хватать жертву пастью. Они убивают молодых оленят, уничтожают индеек и, возможно, перепелов, рушат их гнезда, — говорит Майкл Марлоу, помощник руководителя Национальной программы Министерства сельского хозяйства США по управлению ущербом от диких свиней.

За этими дикими животными числится серьезный ущерб фермерскому урожаю, водоемам и деревьям. Они также представляют «риск для здоровья и безопасности человека» из-за способности переносить чувствительные для человеческого организма вирусы, сказал Марлоу.

За последние 30-40 лет поголовье свиней в США выросло до 6 млн примерно в 34 штатах. По данным Министерства сельского хозяйства США, свиньи в среднем весят от 75 до 250 фунтов, но могут весить в два раза больше. При росте в три фута и длине в пять футов они представляют собой серьезного врага.

Именно огромные габариты «суперсвиней» и их ночной образ жизни позволяют популяции расти, не погибая при сильных морозах и интересе охотников. Они прячутся в густом лесном покрове и в заболоченных местах. Свиньи прокладывают под снегом туннели глубиной до 2 метров, создавая снежную пещеру из обрубков растений, создающих теплый изолирующий слой, рассказывает Райан Брук, руководитель Канадского исследовательского проекта диких свиней местного университета.

И на самом деле, внутри у них так тепло, что один из способов найти этих свиней — это прийти в лес рано утром, когда действительно холодно, холоднее −30, и вы увидите, как пар вырывается наружу на вершине снега над их берлогами, — говорит Брук.

В США предпринимались тщетные попытки сократить численность «суперсвиней» с помощью отравлений, но успех имел лишь метод «свиньи Иуды»: на одну из особей надевали GPS-ошейник и запускали в лес, ожидая, когда она присоединиться к группе сородичей. Выйдя на группу животных, охотники их уничтожали.

По словам Брука, для решения проблемы свиней требуются различные методы. Но усилия больше направлены на устранение ущерба, причиненного этими млекопитающими, а не на полное избавление от них.

Ранее сообщалось, что в поселке Тельма Иркутской области с начала года произошел второй случай нападения свиньи на человека. Летом в том же поселке хряк прокусил ногу 62-летнему мужчине, который в результате умер от потери крови. Животное напало на сибиряка, когда тот отгонял вилами от своего двора поросят, разгуливающих без присмотра. Второй жертвой озверевшей свиньи чуть не стал 56-летний мужчина, зашедший накормить скот. При этом местные жители говорят, что бродячих свиней на улицах больше нет.