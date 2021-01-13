В США проверят слова экс-советника Путина о «мирных» митингах в Вашингтоне

https://static.news.ru/photo/b289b49c-5585-11eb-afb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Американский либертарианский институт Катона инициировал расследование в связи с высказываниями Андрея Илларионова, бывшего советника президента РФ Владимира Путина, а ныне — старшего научного сотрудника учреждения. Он, будучи непосредственным очевидцем событий в Вашингтоне 6 января, заявил, что митинги у Капитолия были мирными.

В своём блоге в «Живом журнале» Илларионов подробно расписал свой взгляд на ситуацию, произошедшую на прошлой неделе в американской столице. 6 января конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов, на которых демократ Джо Байден победил действующего главу Белого дома Дональда Трампа. Сторонники Трампа атаковали Капитолий, в ходе беспорядков погибло пять человек, включая одного полицейского. Илларионов считает, что всё случившееся — провокация.

«Штурм Капитолия» 6 января 2021 года напоминает: по применённому методу — так называемый «штурм Дома Правительства» в Минске 19 декабря 2010 года, провокацию спецслужб, использованную Лукашенко для разгрома беларусской оппозиции, а по реализуемому замыслу — «поджог Рейхстага» 27 февраля 1933 года, использованный Гитлером для установления в Германии нацистской диктатуры, — написал политик.

По его словам, шествие было мирным, среди манифестантов подчёркивалось нежелание какого-либо насилия. Однако их провоцировали участники движения Black Lives Matter, непосредственная же атака на здание Капитолия осуществлялась под руководством активистов движения Antifa.

Единственное место, где было применено насилие, — это задняя (по отношению к манифестации с миллионом участников), то есть восточная, сторона Капитолия, к которой приблизились несколько десятков хорошо экипированных и решительно настроенных лиц. Полиция Конгресса не оказала им сопротивления и быстро отошла в здание, — резюмировал Илларионов.

По его словам, двери здания были на замке, но за многими из них не было охраны, что позволило активистом их взломать, разбить стёкла и спокойно проникнуть в здание. Поначалу им в этом никто не препятствовал, вскоре же, пишет Илларионов, «ловушка захлопнулась».

В институте Катона возмутились подобными высказываниями. Руководители учреждения сочли публикацию Илларионова «теорией заговора».

Руководство института Катона категорически отвергает претензии, высказанные в блоге господина Илларионова. <...> Насильственное нарушение конституционных процессов неприемлемо и должно быть безоговорочно отвергнуто. Власть толпы — это не путь к свободе. Попытка насильственно удержать у власти побеждённого президента наносит удар по основному положению Конституции о защите прав и свобод американского народа, — заявила представитель института Кори Уэйлен, чьи слова приводит Politico.

Ранее NEWS.ru писал, что палата представителей США приняла резолюцию, согласно которой вице-президенту Майку Пенсу предлагается воспользоваться 25-й поправкой к Конституции для отстранения действующего президента страны республиканца Дональда Трампа после событий в Вашингтоне. Документ поддержали 223 члена законодательного органа, 205 высказались против.