В США запустили расследование в рамках импичмента Байдена

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Джо Байден

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти поручил профильным комитетам начать официальное расследование в рамках процедуры импичмента президента страны Джо Байдена. На своей странице в Twitter (X) он уточнил, что в распоряжении законодателей достаточно информации, дискредитирующей Байдена. Как оказалось, глава Белого дома лгал о неосведомленности касательно бизнеса членов его семьи.

Я поручаю нашим комитетам палаты представителей начать официальное расследование по импичменту президента Джо Байдена. За последние несколько месяцев республиканцы из палаты представителей получили серьезные и заслуживающие доверия обвинения в отношении президента Байдена, — написал Маккарти.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин уже заявляла о том, что расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена может быть запущено в сентябре. В свою очередь телеканал NBC News сообщил, что Белый дом начал активно готовиться к возможному запуску расследования в рамках процедуры импичмента президенту США Джо Байдену со стороны Республиканской партии в палате представителей конгресса. Администрация намерена агрессивно ответить на действия политических оппонентов.