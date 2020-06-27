В США протестующие атаковали здания полиции в Сиэтле и Портленде

https://static.news.ru/photo/d0a37308-b884-11ea-b8aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

В США протестующие напали на полицейские участки в Сиэтле (штат Вашингтон) и Портленде (штат Орегон).

На западе Сиэтла группа людей в ночь на субботу попыталась проникнуть внутрь полицейского участка, разбив окно. Силовики оттеснили протестующих. В Портленде инцидент возле здания полиции также произошёл ночью. Злоумышленники устроили несколько поджогов недалеко от участка, а также спровоцировали стычки с сотрудниками полиции в других районах.

Как сообщает Fox News, «автономная зона» в одном из центральных районов Сиэтла не будет демонтирована до утра воскресенья. Такое решение было принято после встречи мэра города Дженни Деркан с представителями протестующих. 25 июня демонстранты покинули «автономную зону» Сиэтла, поскольку акция протеста была завершена. Ранее в этом районе города были установлены палатки и ограды.

Протесты прокатились по США и ряду других стран после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при жёстком полицейском задержании. Один из служителей закона поставил мужчине колено на шею после чего Флойд потерял сознание, а позже скончался в больнице. У погибшего были неоднократные проблемы с законом, он был несколько раз осуждён. Демонстранты требуют остановить полицейских произвол и выступают против расизма. Во многих городах США пострадали памятники, которые были осквернены, либо сломаны.

NEWS.ru писал, что генпрокурор США Уильям Барр объявил о формировании группы по противодействию «антиправительственным экстремистам», которые участвовали в актах насилия во время мирных протестов. Членами группы станут прокуроры Эрин Нили Кокс и Крейг Карпенито, а также представители федеральной прокуратуры и ФБР. Они будут собирать данные об антиправительственных экстремистах и их движениях и передавать информацию в правоохранительные органы.