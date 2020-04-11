В США пригрозили Саудовской Аравии последствиями за нефтяную войну

https://static.news.ru/photo/0a5493c4-75fb-11ea-afb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Группа американских сенаторов поговорила по телефону с министром энергетики Саудовской Аравии Абдулазизом бен Салманом аль Саудом и замминистра обороны Халидом бен Салманом бен Абдулазизом аль Саудом. Они пригрозили официальным лицам последствиями за нефтяную войну.

Политики отметили, что ценят первый шаг, сделанный Эр Риядом к решению проблемы. Однако саудовцы больше месяца вели нефтяную войну с США, пока армия страны защищала СА.

Это не то, как друзья обращаются с друзьями. Их выходки были непростительны и не будут забыты. От дальнейших шагов Саудовской Аравии будет зависеть, удастся ли сохранить наше стратегическое партнёрство, — говорится в Twitter сенатора от штата Северная Дакота Кевина Кремера.

. @SenDanSullivan & I led a nearly two-hour call today between a group of senators and Saudi Arabiaâs Energy Minister @MoEnergy_Saudi , Deputy Defense Minister @kbsalsaud , & Ambassador to the U.S. @rbalsaud .



My statement pic.twitter.com/VYKSaaTWdt — Sen. Kevin Cramer (@SenKevinCramer) April 11, 2020

Другой представитель этого штата Джон Ховер отметил, что власти США приложат усилия для поддержки производителей нефти и газа из своей страны.

Сенатор от Аляски Дэн Салливан рассказал, что разговор с официальными лицами Саудовской Аравии длился около двух часов. Он напомнил о заявлении Эр Рияда об увеличении добычи нефти до более чем 12 млн баррелей в сутки, что вызвало «сумятицу».

Штаты, такие как Аляска, продолжают страдать от этой суматохи сегодня — десятки тысяч трудолюбивых американцев были уволены, а независимые энергетические компании были вынуждены закрыть свои магазины, — отметил он.

Политик добавил, что действия говорят громче слов и королевству следует не только говорить о сокращении нефтедобычи, но и делать это, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ договорились сократить объём нефтедобычи на 10 миллионов баррелей в сутки, чтобы восстановить рентабельные цены.