В США пресекли торговлю человеческими останками Daily Mail: в США женщине предъявили обвинение в продаже человеческих останков

Фото: Jiri Hubatka / imageBROKER.com / Global Look Press

Бывшей сотруднице похоронного бюро в американском штате Арканзас предъявили обвинение в продаже человеческих останков, пишет Daily Mail. Отмечается, что, согласно обвинениям, в октябре 2021 года 36-летняя Кэнденс Чепмен Скотт продала не менее 20 коробок с фрагментами человеческих тел через социальные сети. По данным следствия, эти останки были привезены в похоронное агентство для кремации из медицинской службы Университета Арканзаса.

В октябре 2021 года 36-летняя Кэнденс Чепмен Скотт познакомилась с 40-летним Джереми Ли Поли в социальной сети. Ему она продала не менее 20 коробок с фрагментами человеческих тел. Женщина выручила $11 тысяч, — сказано в публикации.

Всего Скотт предъявили обвинения по 12 пунктам. Женщина свою вину не признала.

Ранее The Washington Post сообщило, что спустя 27 лет в США раскрыли уголовное дело об убийстве 19-летней студентки Кристин Смарт. Главный подозреваемый Пол Флорес, которому сейчас уже 45 лет, все это время находился на свободе после оправдательного приговора судом присяжных. Расследование было возобновлено после выхода в свет подкаста журналиста Криса Ламберта, где он пересказал историю, вызвав к ней общественный интерес. Шериф округа Сан-Луис-Обиспо Ян Паркинсон объявил об аресте Флореса и его отца в 2021 году.