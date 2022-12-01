В США предсказали ответ Путина на попытку Киева напасть на Крым 19FortyFive: при нападении на Крым Украину ожидает ядерный удар

Фото: Министерство обороны РФ

Президент России Владимир Путин мог бы применить маломощное ядерное оружие против Украины в случае нападения на Крым, заявил обозреватель американского журнала 19FortyFive Брент Иствуд. Однако у Киева нет такой возможности, отметил он.

Путин мог бы совершить немыслимое и применить маломощное устройство, чтобы остановить вторжение в Крым. Но для армии и ВМФ [украинского лидера Владимира] Зеленского нападение на Крым было бы сложным, и, возможно, Россия смогла бы помешать его осуществлению, не прибегая к применению ядерного оружия, — подчеркнул бывший офицер армии США.

Иствуд пояснил, что ВСУ испытывают трудности с организацией нападения на полуостров. Существует проблема с доставкой в Крым войск. Кроме того, у Киева нет на это средств.

По мнению автора публикации, атаку украинских войск способен остановить российский военный флот, который базируется в Севастополе.

Для оказания поддержки при высадке десанта им также потребовалось бы наносить удары с моря. У Украины для этого попросту нет необходимых сил и средств, — уверен обозреватель.

Ранее колумнист The American Conservative Род Дреер заявил, что Украине и ее западным союзникам стоит прекратить призывы к возвращению Крыма под контроль Киева и начать переговорный процесс. Журналист отметил, что стоит перестать питать иллюзии, что Россия откажется от Крыма.