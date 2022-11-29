В США посоветовали Украине отказаться от притязаний на Крым TAC: для завершения конфликта Украина должна забыть о Крыме и пойти на переговоры

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Украине и ее западным союзникам стоит прекратить призывы к возвращению Крыма под контроль Киева и начать переговорный процесс, пишет колумнист The American Conservative Род Дреер. Журналист отметил, что риторику Киева о захвате полуострова можно сравнить со стремлением США развязать войну в Ираке. Дреер считает, что стоит перестать питать иллюзии, что России откажется от Крыма.

Мой друг считает, что конфликт не должен закончиться, пока Россия не будет полностью отброшена к прежним границам, а Украина не вернет Крым. Я сказал ему, что это совершенно нереально, что это рецепт вечной эскалации, — пишет Дреер.

Советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что президент Украины Владимир Зеленский может стать жертвой украинских националистов. По его мнению, Зеленский будет следовать прямым приказам Белого дома, а там ему рано или поздно скажут, что «игра окончена» и пора «смириться с действительностью», после чего последуют переговоры с неизбежными территориальными уступками со стороны Украины.

Полковник подчеркнул, что Украина находится на грани коллапса. Макгрегор добавил, что поскольку многие украинцы вынуждены покидать страну из-за проблем с электроснабжением, то это может обернуться новым миграционным ударом для Евросоюза.