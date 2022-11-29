В США Зеленскому предрекли печальную судьбу Полковник США Макгрегор: Зеленский может стать жертвой украинских националистов

Фото: Pool Philip Reynaers/Keystone Press Agency/Global look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский может стать жертвой украинских националистов, предположил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, Зеленский будет следовать прямым приказам Белого дома, а там ему рано или поздно скажут, что «игра окончена» и пора «смириться с действительностью», после чего последуют переговоры с неизбежными территориальными уступками со стороны Украины.

Существует мнение, что, приняв эти условия, Зеленский станет жертвой радикальных националистов. Я считаю, что это вполне возможно. Я не могу знать наверняка, но это было бы очевидным исходом, — сказал Макгрегор.

Полковник подчеркнул, что Украина находится на грани коллапса. Макгрегор добавил, что поскольку многие украинцы вынуждены покидать страну из-за проблем с электроснабжением, то это может обернуться новым миграционным ударом для Евросоюза.

При этом он отметил, что Вооруженные силы России обладают впечатляющими способностями в плане огневой мощности и возможности совершения маневров. Он подчеркнул, что антироссийские санкции больше всего негативно сказываются на европейцах. Поэтому, по его мнению, в совокупности все это говорит о необходимости «положить этому конец как можно скорее».

Ранее французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что Киев должен вернуть странам Запада деньги за предоставленную военную помощь. Он отметил, что президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должны обсудить этот вопрос с Зеленским. По его мнению, то, что Зеленский не возмещает оказывающим ему помощь западным странам расходы на поставку оружия, делает ситуацию «еще более позорной».