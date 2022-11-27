Во Франции призвали потребовать от Киева возврата денег Французский политик Филиппо: Киев должен начать возвращать деньги за военную помощь

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Флориан Филиппо

Французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил в Twitter, что Киев должен вернуть странам Запада деньги за предоставленную военную помощь. По его словам, президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должны обсудить этот вопрос с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Прежде чем отправлять Зеленскому миллиарды, Байден, Макрон и Урсула должны хотя бы попросить его репатриировать десятки миллионов, которые он прячет в налоговых гаванях, — написал политик.

По его словам, то, что Зеленский не возмещает оказывающим ему помощь западным странам расходы на поставку оружия, делает ситуацию «еще более позорной».

Ранее аналитик американского телеканала Fox News Тодд Вуд возмутился тем, что за год США выделили Украине более $90 млрд, однако Зеленскому этого недостаточно, он просит еще. При этом он отметил, что финансовая помощь Запада не доходит до населения, а оседает на офшорных счетах украинских властей.

Несколько дней назад глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны Европейского союза не имеют никакого права «уставать» от поддержки Украины. Он также призвал ЕС в кратчайшие сроки согласовать девятый пакет антироссийских санкций.