В США предположили, что ситуация на Украине может выйти из-под контроля Foreign Affairs: конфликт на Украине может выйти из-под контроля, даже если Запад и Россия не решатся на эскалацию

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Журналисты американского журнала Foreign Affairs предположили, что конфликт на Украине может выйти из-под контроля. Это может произойти даже в том случае, если Запад и Россия не решатся на преднамеренную эскалацию ситуации. В статье говорится о том, что всему миру нужно учиться жить и выживать в новой реальности, которая приобрела осязаемые контуры после 24 февраля.

Конфликт может выйти из-под контроля, даже если ни одна из сторон не примет преднамеренного решения об эскалации, — сказано в тексте статьи.

По мнению журналистов, события холодной войны могут стать полезным примером для российских и западных политиков. В публикации отмечается, что конфронтация СССР и США, продолжавшаяся с 1946 года до конца 1980-х, в итоге закончилась мирно.

Ранее американский политолог Ричард Беттс заявил, что в случае применения Россией ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине Североатлантический альянс окажется в тупике из-за противоречивости своих целей. По его словам, НАТО захочет ограничить превосходство Москвы после такого удара, но при этом будет стремиться к деэскалации ситуации.

Эксперт не исключил вариант, при котором стороны могут начать полномасштабное ядерное противостояние.