В США предложили обязать Зеленского не атаковать Россию с F-16 Экс-посол США Макфол: Зеленский может обязаться не применять истребители для ударов по России

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Президент Украины Владимир Зеленский в обмен на возможную поставку истребителей F-16 Киеву может подписать договор, обязывающий ВСУ не использовать эти самолеты для атак по территории России, написал бывший посол США в России Майкл Макфол в колонке для журнала Foreign Affairs. По словам дипломата, украинским летчикам необходимо пересесть с советских истребителей на американские. Для этого им также нужно пройти обучение.

В обмен на получение этих вооружений (F-16. — NEWS.ru) Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о неиспользовании их для нанесения ударов по целям на территории России, — написал Макфол.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава передаст Украине истребители F-16 исключительно в координации с НАТО. По словам политика, подобный вопрос уже вставал при передаче истребителей МиГ украинским войскам.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не исключают возможность поставки на Украину истребителей F-16. Данный вопрос остается в повестке обсуждений военной помощи Киеву, отметила она. Лидер Социал-демократической партии Германии, входящей в правящую коалицию, Саския Эскен также допустила поставку истребителей Украине. По ее словам, таким образом ФРГ даст понять президенту РФ Владимиру Путину, что «отвергает российскую агрессию». При этом, как отметила Эскен, Берлин не хочет становиться стороной конфликта.