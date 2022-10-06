В США после решения ОПЕК+ Байдена сочли «полным дураком» Обозреватель Fox News Пирро высмеяла Байдена после решения ОПЕК+ о снижении нефтедобычи

Фото: Oliver Contreras/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Обозреватель Fox News Жанин Пирро заявила, что президент США Джо Байден оказался «полным дураком» на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу нефти. Она напомнила, что летом хозяин Белого дома «подлизывался к саудитам» в надежде добиться увеличения добычи нефти.

Сейчас президент Байден выглядит полным дураком. Вспомните, как три месяца назад он подлизывался к саудитам и отбивал кулаки на Ближнем Востоке, умоляя их об увеличении добычи нефти, — подчеркнула Пирро.

Она добавила, что решение ОПЕК+ вынудило Байдена заявить о высвобождении нефти из стратегических резервов США, которые уже «истощены». При этом бензин снова начал дорожать.

Пропагандистская машина Байдена возвращается к своим старым способам отвести от себя вину, — считает обозреватель.

Ранее конгрессмен и парламентский организатор в палате представителей Конгресса США Стивен Скэлиз раскритиковал энергетическую политику Джо Байдена после решения России и других стран — экспортеров нефти. По мнению политика, члены ОПЕК+ «смеются» над американским лидером.